Зеленський прибув до Чехії

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії.

Джерело: Nоvinky, "Європейська правда"

Деталі: Літак, на борту якого перебували президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, приземлився в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела в неділю перед полуднем.

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В адміністрації президента Чехії підтвердили, що президент Павел сьогодні в другій половині дня прийме в Празькому граді президента України Володимира Зеленського та Олену Зеленську.

Президент Павел відвідав Україну 20 та 21 березня цього року, це був його другий візит до країни з моменту вступу на посаду, і там він також зустрівся з президентом Зеленським.

Український президент перебував у Празі в липні 2023 року, його візит не був анонсований заздалегідь.