Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прибув до Чехії

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 13:27
Зеленський прибув до Чехії
Фото: X/Jan Lipavsky

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Чехії.

Джерело: Nоvinky, "Європейська правда"

Деталі: Літак, на борту якого перебували президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, приземлився в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела в неділю перед полуднем.

Реклама:

В адміністрації президента Чехії підтвердили, що президент Павел сьогодні в другій половині дня прийме в Празькому граді президента України Володимира Зеленського та Олену Зеленську.

Президент Павел відвідав Україну 20 та 21 березня цього року, це був його другий візит до країни з моменту вступу на посаду, і там він також зустрівся з президентом Зеленським. 

Український президент перебував у Празі в липні 2023 року, його візит не був анонсований заздалегідь.

ЗеленськийЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
Зеленський прибув до Чехії
відеоЗапущена з Ємену ракета влучила в аеропорт у Тель-Авіві
відеоЗеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день
Росіяни обстріляли столичний Dream Town
РФ атакувала 165 безпілотниками – 69 з них вдалося збити
Усі новини...
Зеленський
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Орбан до Зеленського: Президент у Києві не вирішує, що думає угорський народ
Зеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день
Останні новини
14:30
Прем'єр Франції розглядає можливість провести референдум щодо бюджетних планів
14:18
Донецький суд наказав Росії відшкодувати українській фірмі "вагонні" збитки
14:03
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
13:41
Shell може поглинути британського нафтового гіганта – Bloomberg
13:27
Зеленський прибув до Чехії
13:24
Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США
13:13
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
12:56
Вчені спростували думку про те, що контакт зі шкірою матері впливає на розвиток "поспішайок"
12:52
відеоОлімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм
12:45
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: