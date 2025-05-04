Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 14:03
Росія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
фото: ДСНС

Російські обстріли в неділю 4 травня забрали життя цивільного жителя Сумщини.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Ще двоє людей отримали поранення.

Реклама:

Зокрема, у Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.

Також Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід.

Двоє жінок звернулися за медичною допомогою.

РЕКЛАМА:

Через обстріли частина міста залишилась без електрики.

Сумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
Зеленський прибув до Чехії
відеоЗапущена з Ємену ракета влучила в аеропорт у Тель-Авіві
відеоЗеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день
Росіяни обстріляли столичний Dream Town
РФ атакувала 165 безпілотниками – 69 з них вдалося збити
Усі новини...
Військові вдарили по командному пункту окупантів біля Бахмута
Зеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
Останні новини
14:30
Прем'єр Франції розглядає можливість провести референдум щодо бюджетних планів
14:18
Донецький суд наказав Росії відшкодувати українській фірмі "вагонні" збитки
14:03
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
13:41
Shell може поглинути британського нафтового гіганта – Bloomberg
13:27
Зеленський прибув до Чехії
13:24
Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США
13:13
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
12:56
Вчені спростували думку про те, що контакт зі шкірою матері впливає на розвиток "поспішайок"
12:52
відеоОлімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм
12:45
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: