Росія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
Неділя, 4 травня 2025, 14:03
Російські обстріли в неділю 4 травня забрали життя цивільного жителя Сумщини.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Ще двоє людей отримали поранення.
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Зокрема, у Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.
Також Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід.
Двоє жінок звернулися за медичною допомогою.
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Через обстріли частина міста залишилась без електрики.