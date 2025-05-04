У Грузії затримали двох українців – підозрюють у наркозлочинах

Співробітники Департаменту патрульної поліції МВС Грузії затримали двох громадян України за скоєння наркозлочинів, які передбачають до 20 років або довічне ув'язнення.

Джерело: SOVA, посилаючись на МВС Грузії, "Європейська правда"

Деталі: Під час обшуку особистого майна, автомобіля та тимчасового проживання затриманих вилучили 103 упаковки наркотичної речовини "Метадон" в особливо великих розмірах.

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"В результаті слідчих дій поліція вилучила як речові докази електричні ваги та матеріали, необхідні для фасування наркотиків. Щодо групи ведеться розслідування за статтями 260, 18-260 і 19-260 Кримінального кодексу, зокрема, за незаконне придбання і зберігання наркотиків у великих кількостях, а також за виготовлення ключів і спроби їх збуту", – йдеться в інформації МВС Грузії.

Нагадаємо, у Німеччині кажуть, що країна переживає "кокаїновий сплеск".

А у Франції в березні заявили про значне зростання у 2024 році обсягів вилучених наркотичних речовин