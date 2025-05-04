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Росіяни вбили чоловіка і поранили ще трьох людей на Дніпропетровщині

Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 16:19
Росіяни вбили чоловіка і поранили ще трьох людей на Дніпропетровщині
руйнування в Марганці, фото ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів у неділю загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Пообіді російські війська вдарили КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Загинув 54-річний чоловік…

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Внаслідок атаки сталося дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда".

Деталі: У неділю зранку Лисак повідомляв також, що російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району. Постраждали троє людей – чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Дніпропетровська областьвійна
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