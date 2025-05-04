Трамп допустив, що Україна і РФ можуть не досягти угоди через "величезну ненависть"

Президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може бути нездійсненним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть".

Джерело: Трамп в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання про війну Росії та зусилля адміністрації Трампа з метою її припинення, Трамп відповів, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від посередницької ролі.

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"Іноді я (був – ред.) близький до цього, але ставались позитивні речі", – сказав Трамп, пояснюючи, чому він досі не кинув своїх "мирних зусиль".

Водночас він підтвердив, що все ще може це зробити.

"Ну, буде час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати", – сказав Трамп.

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Він визнав, що досягти домовленості між двома воюючими країнами може бути нереалістично, хоча, на його думку, угода може бути "досить близькою".

Пряма мова: "Можливо, це нездійсненно… Щоб ви розуміли, Крістен, між цими двома чоловіками (Зеленським і Путіним. – ред.), а також, відверто кажучи, між деякими солдатами, існує величезна ненависть. Між генералами. Вони три роки жорстоко воюють. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього".

Що передувало: У вівторок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.