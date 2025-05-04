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Трамп уже каже, що не йтиме на третій президентський термін

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 17:59
Трамп уже каже, що не йтиме на третій президентський термін
Дональд Трамп, фото AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім наприкінці другого терміну, не намагаючись утретє балотуватися на цю посаду.

Джерело: Трамп в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим".

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Деталі: Раніше в березні Трамп сказав, що "не жартує" про можливість балотуватися втретє, і в останньому інтерв'ю він знову повторив, що отримав наполегливі прохання від союзників балотуватися знову. 

Незважаючи на ці прохання, Трамп тепер відзначив, що він усвідомлює реалії, які стоять на заваді його третьому терміну.

"Наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно… чи щось інше, що вам не дозволяють це робити", – сказав Трамп.

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Що передувало: Республіканець Енді Оглс запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом. 

Читайте детально на цю тему: Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін

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