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Україна цьогоріч може отримати 1,8 млн боєприпасів за "чеською ініціативою" – Зеленський

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 18:20
Україна цьогоріч може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів у рамках "чеської снарядної ініціативи".

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в неділю, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зауважив, що у минулому році Чехія сильно допомогла Україні зі снарядами до артилерії.

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Пряма мова: "Ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми обговорювали – 1,8 млн снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення". 

Деталі: Зеленський додав, що в понеділок у нього буде зустріч з оборонними компаніями Чехії.

"Ми готуємо ще конкретику", – анонсував він.

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Що передувало: Раніше у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

У Єврокомісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 мільйонів.

ЗеленськийЧехіядопомога Україні
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