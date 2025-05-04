У понеділок Україну накриють дощі та грози, в Києві похолодає

У понеділок 5 травня у більшості областей очікуються дощі та грози, температура вдень сягатиме 25°, однак у Києві та області похолодає до 16°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

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Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

У Києві та області короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура по області вночі вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.