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Ультраправий Сіміон лідирує на виборах президента Румунії – екзитполи

Українська правдаНеділя, 4 травня 2025, 21:32
Ультраправий Сіміон лідирує на виборах президента Румунії – екзитполи
georgesimion.ro

Результати екзитполів першого туру президентських виборів у Румунії свідчать про лідерство кандидата від ультраправої партії AUR Джорджа Сіміона, який отримав від 30% до 33% голосів виборців.

Джерело: румунський телеканал Digi24

Деталі: За друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеску, кандидатом від коаліції PSD–PNL–UDMR, та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21–23%, за даними екзитполів.

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Очікується, що один із них вийде у другий тур разом із Сіміоном.

 

Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становить 53%. Другий тур заплановано на 18 травня.

Сіміон, відомий проросійською риторикою та критикою Європейського Союзу. Офіційні результати голосування ще не оприлюднені. 

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Передісторія:

  • Ці вибори у Румунії 4 травня є повторними – попередні, що відбулися у листопаді 2024 року, були анульовані через підозри у зовнішньому втручанні, зокрема, на користь ультранаціоналіста Келіна Джорджеску, якого згодом усунули від участі в новому голосуванні.
  • Джордже Сіміон заявив, що в разі перемоги на виборах президента він може забезпечити керівну посаду одіозному Келіну Джорджеску, якому заборонили висувати на виборах свою кандидатуру. 

Про розклад сил на виборах у Румунії читайте у статті: Атака РФ не тільки на Румунію.

Про Джордже Сіміона докладніше: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.

Румуніявибори
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