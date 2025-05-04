Генштаб: На фронті за день понад 200 боїв, на Покровському напрямку – більше 80

На фронті у неділю відбулося 201 бойове зіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку Сили оборони відбили 70 ворожих атак, дотепер тривають 12 бойових зіткнень.

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Окупанти намагалися прорвати українську оборону в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

У неділю на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог 40 разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Шість атак тривають досі.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Одне бойове зіткнення триває.

На Курському напрямку українські захисники відбили 20 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по районах Захарівки, Рубіжного та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції оборонців у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Дві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті оборонцями, ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок. Сили оборони успішно зупинили дев’ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру.

За підтримки авіації, загразбники п’ять разів атакували позиції захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили три атаки противника поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району Оріхова.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселе, Берислав та Бургунка.