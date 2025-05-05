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Трамп наказав відновити роботу вʼязниці Алькатрас

Іван Д'яконовПонеділок, 5 травня 2025, 02:44
Трамп наказав відновити роботу вʼязниці Алькатрас
Фото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу відомої федеральної в’язниці Алькатрас, яка має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців країни.

Джерело: Трамп в соцмережі Х

Деталі: У своєму дописі Трамп звинуватив судову систему в м’якості щодо злочинців і пообіцяв, що його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі.

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Пряма мова: "Сьогодні я доручаю Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки, відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас, щоб там утримувалися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки. Відкриття Алькатрасу знову стане символом ЗАКОНУ, ПОРЯДКУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ.

Ми зробимо АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!"

Довідково: Алькатрас – колишня федеральна в’язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Працювала з 1934 по 1963 рік і вважалася однією з найсуворіших та найзахищеніших у США. Там утримували найнебезпечніших злочинців країни, зокрема гангстера Аль Капоне. Через високу вартість утримання та екологічні проблеми в’язницю було закрито. Згодом острів перетворили на музей.

ТрампСША
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