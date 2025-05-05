Росіяни атакували Конотоп балістикою і дронами: знищено інфраструктурний об’єкт

У ніч на 5 травня російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки знищено інфраструктурний об’єкт.

Джерело: міський голова Конотопа Артем Семеніхін

Пряма мова: "Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет.

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Росіяни били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори.

В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста".

Деталі: Семеніхін повідомив, що, за попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених.