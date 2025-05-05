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Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир

Іван Д'яконовПонеділок, 5 травня 2025, 05:56
Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир
Андрюс Кубілюс. Фото: Getty Images

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. 

Джерело: Кубілюс в соцмережі Х

Деталі: За словами Кубілюса, нині США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

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 "Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку України", – заявив Кубілюс.

Європейський чиновник пояснив, що вартість озброєнь, вироблених в Україні, приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Таким чином, обсяг наданої Україні зброї можна фактично подвоїти без збільшення витрат.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", – підсумував він.

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Окрему увагу Кубілюс приділив новому інструменту – безпековим кредитам ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. Це, на його думку, відкриває шлях до реалізації стратегії "миру через силу".

"Безпекові кредити – це сила для України!", – наголосив чиновник.

Довідково: Українські високопосадовці неодноразово закликали уряди європейських країн доєднатися до так званої "Данської моделі" допомоги Україні, яка передбачає фінансування військової підтримки через цільові фонди, з акцентом на закупівлю зброї безпосередньо в Україні. Ініціативу підтримали, зокрема Нідерланди, Норвегія та Чехія. ЄС розглядає цю схему як основу довгострокової стратегії військової допомоги Україні.

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