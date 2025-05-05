Bild: Захід вважає, що Путін не може піти на мир через загрозу внутрішньополітичних проблем

США закликають Росію припинити агресію проти України й погодитися на мирну угоду. Водночас у західних урядових колах зростає переконання, що режим Володимира Путіна не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків усередині країни.

Джерело: Bild

Деталі: Видання зазначає, що попри міжнародний тиск, Росія не демонструє готовності до компромісу. За даними Bild, в високопоставлених західних урядових колах вважають, що причина полягає у глибоких внутрішніх факторах: політичних, економічних та соціальних.

Реклама:

Дослівно: "Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу".

Деталі: За словами російських економістів, якщо вилучити з аналізу сектори, де домінує військово-промисловий комплекс, економіка РФ фактично переходить в стан рецесії. Спад спостерігається в багатьох галузях, таких як виробництво продуктів харчування, вугілля, будівельні матеріали, металопродукція чи машинобудування.

"Виробництво падає! Лише оборонна промисловість маскує спад", – пише видання.

РЕКЛАМА:

За оцінкою економістки Олександри Прокопенко з аналітичного центру "Карнегі" з вивчення Росії та Євразії, яка до 2022 року працювала в Центральному банку Росії, віра в те, що припинення війни автоматично призведе до краху оборонної промисловості, є перебільшеною.

На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами.

На думку експертки "для Путіна робота з ветеранами, які повертаються після закінчення війни, швидше за все, стане викликом".

"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом", – заявила експертка з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних питань та безпеки Маргарет Кляйн.

"Ті, хто пішов на фронт добровольцем, часто отримували виплати, що перевищували середню зарплату в кілька разів. Це стосується не лише підвищеної зарплати, а й одноразових бонусів за вербування, які сягали понад 40 тисяч євро", – каже Кляйн.

За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

Пряма мова Кляйн: "Кількість насильницьких злочинів зросла після повномасштабного вторгнення Росії. Існує реальна небезпека того, що деякі з ветеранів – подібно до тих, хто воював в Афганістані чи Чечні – стануть учасниками (організованої – ред.) злочинності".