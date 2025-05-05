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ЗСУ за добу знешкодили 1 260 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 5 травня 2025, 07:37
ЗСУ за добу знешкодили 1 260 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони відмінусували 1 260 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 958 070 (+1 260) осіб,
  • танків – 10 763 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22 411 (+8) од,
  • артилерійських систем – 27 370 (+43) од,
  • РСЗВ – 1 377 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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