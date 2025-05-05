Росіяни атакували Нікопольщину – горіли гараж і авто

Уночі 5 травня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ "Град", важкої артилерії та дронами-камікадзе, внаслідок чого горіли гараж так авто.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Потерпали Марганецька, Мирівська, Покровська громади та сам Нікополь. Зайнялися гараж та легковик. Загиблих і постраждалих немає".

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Деталі: За словами Лисака, на решті території області минулося без ворожих ударів.

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