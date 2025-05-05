Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті майже 270 бойових зіткнень: більше половини атак ЗСУ відбили на 2-х напрямках

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 08:22
На фронті майже 270 бойових зіткнень: більше половини атак ЗСУ відбили на 2-х напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 269 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському і Новопавлівському напрямках, де було відбито 115 і 52 атаки ворога. Курський плацдарм росіяни штурмували 23 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

Реклама:

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

РЕКЛАМА:

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ
Microsoft закрив Skype
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
Ексгумація на Тернопільщині завершується: уже знайшли останки понад 30 людей – Мінкультури
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
Усі новини...
Збройні сили
"Лінія дронів": що це таке і чи зможуть 5 підрозділів зупинити просування росіян
Спецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Останні новини
14:49
Алмейда виграв Тур Романдії, історичне досягнення Бреннана. Підсумки тижня у велоспорті
14:47
До використання у ЗСУ допустили гусеничний робот "Віслюк"
14:30
Один з найбільших банків Польщі купують за майже 7 мільярдів євро
14:29
У Німеччині ХДС/ХСС та СДПН офіційно підписали коаліційну угоду
14:28
Китайські експортери "відмивають" товари через треті країни, щоб обійти мита Трампа
14:27
Як крутити педалі безпечно? Поліція нагадала правила дорожнього руху для велосипедистів
14:25
Арктичний газовий флот Росії поплив із Панами
14:19
мапаНа Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ
14:18
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 30,1 мільярдів гривень
14:17
Клон месенджера Signal, яким користується адміністрація Трампа, було зламано
Усі новини...
Реклама:
Реклама: