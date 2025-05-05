РФ вночі атакувала Україну "Іскандерами" та 116 БпЛА: ППО збила 42 ворожі дрони
Понеділок, 5 травня 2025, 09:14
У ніч на 5 травня росіяни атакували Україну 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, а також Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Курської області. Сили ППО збили 42 ударних БпЛА.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: Повідомляється, що "Іскандери" по Сумщині були запущені з Курської області, а ударні дрони та безпілотники-імітатори із районів: Курськ, Орел, Міллерово (РФ)., Приморськ – ТОТ Запорізької області.
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Станом на 9.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни.
21 ворожий безпілотник-імітатор були локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.