РФ вночі атакувала Україну "Іскандерами" та 116 БпЛА: ППО збила 42 ворожі дрони

У ніч на 5 травня росіяни атакували Україну 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, а також Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Курської області. Сили ППО збили 42 ударних БпЛА.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що "Іскандери" по Сумщині були запущені з Курської області, а ударні дрони та безпілотники-імітатори із районів: Курськ, Орел, Міллерово (РФ)., Приморськ – ТОТ Запорізької області.

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Станом на 9.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни.

21 ворожий безпілотник-імітатор були локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.