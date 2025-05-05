У квартирі в Києві вночі вибухнула граната: мешканця шпиталізували
Понеділок, 5 травня 2025, 09:47
Уночі 5 травня в Оболонському районі Києва у квартирі вибухнула граната, мешканця шпиталізували. Правоохоронці встановлюють обставини.
Джерело: поліція Києва у Telegram
Дослівно: "Поліція встановлює обставини вибуху в Оболонському районі столиці. Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна".
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Деталі: Повідомляється, що на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики шпиталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.