У квартирі в Києві вночі вибухнула граната: мешканця шпиталізували

Уночі 5 травня в Оболонському районі Києва у квартирі вибухнула граната, мешканця шпиталізували. Правоохоронці встановлюють обставини.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Поліція встановлює обставини вибуху в Оболонському районі столиці. Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна".

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Деталі: Повідомляється, що на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики шпиталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.