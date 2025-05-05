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У квартирі в Києві вночі вибухнула граната: мешканця шпиталізували

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 09:47
У квартирі в Києві вночі вибухнула граната: мешканця шпиталізували
ілюстративне фото з відкритих джерел

Уночі 5 травня в Оболонському районі Києва у квартирі вибухнула граната, мешканця шпиталізували. Правоохоронці встановлюють обставини.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Поліція встановлює обставини вибуху в Оболонському районі столиці. Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна".

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Деталі: Повідомляється, що на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики шпиталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Київнадзвичайна подія
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