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Трамп не виключив, що може застосувати військову силу проти Гренландії

Уляна Кричковська, Ірина БалачукПонеділок, 5 травня 2025, 09:58
Трамп не виключив, що може застосувати військову силу проти Гренландії
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Американський президент Дональд Трамп допускає можливість використання військової сили для того, щоб встановити контроль над Гренландією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю президента США NBC News

Пряма мова Трампа на питання, чи виключає він можливість застосування сили проти Гренландії: "Я цього не виключаю. Я не кажу, що збираюся це зробити, але й не виключаю нічого. Ні, не в цьому випадку. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, про яких ми подбаємо, будемо їх цінувати і все таке. Але нам вона потрібна для міжнародної безпеки".

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Деталі: На питання про можливість застосування військової сили проти Канади, президент США сказав, що "це малоймовірно".

"Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу, якщо чесно", – сказав він.

Трамп нагадав, що розмовляв із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він додав, що питання приєднання Канади до США вони не обговорювали. Разом з тим Трамп зазначив, що вони можуть підняти цю тему під час візиту Карні до Вашингтона "цього або наступного тижня".

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Передісторія:

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію.

СШАТрамп
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