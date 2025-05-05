Трамп не виключив, що може застосувати військову силу проти Гренландії

Американський президент Дональд Трамп допускає можливість використання військової сили для того, щоб встановити контроль над Гренландією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю президента США NBC News

Пряма мова Трампа на питання, чи виключає він можливість застосування сили проти Гренландії: "Я цього не виключаю. Я не кажу, що збираюся це зробити, але й не виключаю нічого. Ні, не в цьому випадку. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, про яких ми подбаємо, будемо їх цінувати і все таке. Але нам вона потрібна для міжнародної безпеки".

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Деталі: На питання про можливість застосування військової сили проти Канади, президент США сказав, що "це малоймовірно".

"Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу, якщо чесно", – сказав він.

Трамп нагадав, що розмовляв із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він додав, що питання приєднання Канади до США вони не обговорювали. Разом з тим Трамп зазначив, що вони можуть підняти цю тему під час візиту Карні до Вашингтона "цього або наступного тижня".

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Передісторія:

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

2 квітня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи з візитом на острові.

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