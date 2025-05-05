Фінляндія проведе військові навчання із Швецією та Британією з бойової стрільби

Наступного тижня розпочнуться спільні навчання Фінляндії, Швеції та Великої Британії з бойової стрільби Northern Strike 125 та Northern Star 25. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 6500 військовослужбовців, з яких 900 – зі Швеції, а 350 – з Британії.

Джерело: Кайнууська бригада, яка керує навчаннями, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що бригада Кайнуу проведе навчання Northern Strike 125 та Northern Star 25 у на одному з найбільших у Європі полігонів Роваярві з 12 по 31 травня.

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Навчання мають на меті розвивати спільні бойові навички та спроможності між країнами.

Підрозділи, які братимуть участь у навчаннях Northern Strike 125, виконуватимуть завдання з непрямого вогню спільно з союзниками.

Крім того, навчання включатимуть удари з повітря по наземних цілях за участю бойових вертольотів AH-64E Apache з Великої Британії та винищувачів F/A-18 Hornet ВПС Фінляндії. Також буде проведено стрілецькі навчання піхоти Ягерської бригади.

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"Ці навчання є логічним продовженням серії попередніх навчань, які проводились останніми роками з метою розвитку бойових спроможностей спільно з нашими союзниками", – сказав керівник навчань підполковник Юкка Вуорісалмі.

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