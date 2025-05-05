Фінляндія проведе військові навчання із Швецією та Британією з бойової стрільби
Наступного тижня розпочнуться спільні навчання Фінляндії, Швеції та Великої Британії з бойової стрільби Northern Strike 125 та Northern Star 25. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 6500 військовослужбовців, з яких 900 – зі Швеції, а 350 – з Британії.
Джерело: Кайнууська бригада, яка керує навчаннями, передає "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що бригада Кайнуу проведе навчання Northern Strike 125 та Northern Star 25 у на одному з найбільших у Європі полігонів Роваярві з 12 по 31 травня.
Навчання мають на меті розвивати спільні бойові навички та спроможності між країнами.
Підрозділи, які братимуть участь у навчаннях Northern Strike 125, виконуватимуть завдання з непрямого вогню спільно з союзниками.
Крім того, навчання включатимуть удари з повітря по наземних цілях за участю бойових вертольотів AH-64E Apache з Великої Британії та винищувачів F/A-18 Hornet ВПС Фінляндії. Також буде проведено стрілецькі навчання піхоти Ягерської бригади.
"Ці навчання є логічним продовженням серії попередніх навчань, які проводились останніми роками з метою розвитку бойових спроможностей спільно з нашими союзниками", – сказав керівник навчань підполковник Юкка Вуорісалмі.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що у Литві у травні пройдуть масштабні військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.
- Повідомляли також, що у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.
- А в другій половині травня в Естонії проведуть найбільші і найкомплексніші у світі міжнародні навчання із кібероборони – Locked Shields, які організовує Центр співробітництва НАТО у сфері кібероборони, що базується в Таллінні.