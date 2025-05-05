Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 10:31
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
фото: Getty Images

Група російських хакерів в неділю, 4 травня, атакувала кілька сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти, коли країна голосувала за свого наступного президента у першому турі. Атака була здійснена групою, відомою як DDOSIA/NoName057.

Джерело: румунське інформаційне агентство G4media, передає "Європейська правда"

Деталі: Атака вразила сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти кандидатів у президенти.

Реклама:

За даними Національного управління з кібербезпеки, серед сайтів кандидатів, що зазнали атаки, були сайти кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, та мера Бухареста Нікушора Дана, який балотується як незалежний кандидат.

Зазначається, що хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку на своєму каналі Telegram, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції.

Національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

РумуніявиборихакериРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
Ексгумація на Тернопільщині завершується: уже знайшли останки понад 30 людей – Мінкультури
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир
Праворадикальний євроскептик Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії
Усі новини...
Румунія
Кандидат від влади Румунії визнав поразку, але не став казати, кого підтримає в другому турі
Прозахідний кандидат у президенти Румунії вірить у перемогу над ультраправими у другому турі
Праворадикальний євроскептик Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії
Останні новини
12:34
ЄС може продовжити "торговельний безвіз" для сталі та заліза з України
12:27
Окупанти вчергове відмовились проводити військовий парад у Севастополі
12:25
NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
12:19
Приватбанк спрямовує 32,1 мільярдів дивідендів до держбюджету
11:44
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
11:40
В Україні знизилась тривалість повітряних тривог під час роботи торгових центрів
11:39
Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
11:30
Іспанська компанія розглядає можливість виробляти оборонну техніку в Україні
11:16
В Європарламенті говоритимуть про мир Україні і повернення викрадених Росією дітей
11:15
Реструктуризованих кредитів повернули у 2,5 рази більше ніж у 2022 році – Фонд гарантування вкладів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: