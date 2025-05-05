Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти

Група російських хакерів в неділю, 4 травня, атакувала кілька сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти, коли країна голосувала за свого наступного президента у першому турі. Атака була здійснена групою, відомою як DDOSIA/NoName057.

Джерело: румунське інформаційне агентство G4media, передає "Європейська правда"

Деталі: Атака вразила сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти кандидатів у президенти.

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За даними Національного управління з кібербезпеки, серед сайтів кандидатів, що зазнали атаки, були сайти кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, та мера Бухареста Нікушора Дана, який балотується як незалежний кандидат.

Зазначається, що хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку на своєму каналі Telegram, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції.

Національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

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