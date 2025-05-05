В Європарламенті говоритимуть про мир Україні і повернення викрадених Росією дітей
На пленарному засіданні Європейського парламенту, яке пройде 5-8 травня у Страсбурзі, обговорюватимуть питання встановлення в Україні сталого справедливого миру і повернення на батьківщину дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінальний варіант проєкту порядку денного Європарламенту, який є у розпорядженні редакції
Деталі: Зазначається, що щодо викрадення Росією дітей планують проголосувати резолюцію. Також в Європарламенті говоритимуть про шляхи встановлення миру в Україні.
Зокрема, про підтримку Євросоюзом справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні говоритимуть у середу зранку. Обговорення шляхів встановлення миру в Україні розпочнеться о 10:00 за київським часом 7 травня.
Передісторія:
- Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить євродепутатам позицію ЄС з цього питання.
- Дебати на тему "Повернення українських дітей, примусово переміщених та депортованих Росією" відбудуться пізно увечері 7 травня, це один з останніх пунктів порядку денного Європарламенту на цей день.
- 8 травня євродепутати проголосують за резолюцію щодо українських дітей, текст якої буде підготований за результатами дебатів.
- У вересні 2023 року Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.
- У квітні 2025 року парламент Австрії ухвалив резолюцію із закликом повернути українських дітей, викрадених РФ.