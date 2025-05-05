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В Європарламенті говоритимуть про мир Україні і повернення викрадених Росією дітей

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукПонеділок, 5 травня 2025, 11:16
В Європарламенті говоритимуть про мир Україні і повернення викрадених Росією дітей
Фото з сайту europarl.europa.eu

На пленарному засіданні Європейського парламенту, яке пройде 5-8 травня у Страсбурзі, обговорюватимуть питання встановлення в Україні сталого справедливого миру і повернення на батьківщину дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінальний варіант проєкту порядку денного Європарламенту, який є у розпорядженні редакції

Деталі: Зазначається, що щодо викрадення Росією дітей планують проголосувати резолюцію. Також в Європарламенті говоритимуть про шляхи встановлення миру в Україні.

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Зокрема, про підтримку Євросоюзом справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні говоритимуть у середу зранку. Обговорення шляхів встановлення миру в Україні розпочнеться о 10:00 за київським часом 7 травня. 

Передісторія:

ЄвропарламентУкраїнамирдіти
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