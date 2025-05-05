Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ

Стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова помітно погіршується – і це активувало сценарій зміни влади в Чечні, йдеться в розслідуванні "Новой газети Европа".

Джерело: "Новая газета. Европа"

Дослівно видання: "Глава Чечні, ймовірно, змирився з вердиктом лікарів і взяв ініціативу зі зміни влади у свої руки. Зараз у республіці повним ходом триває посилення дітей чеченського лідера і вірних йому найвпливовіших кланів, пов'язаних із правлячою сім'єю родинними узами".

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Деталі: Повідомляється, що торік стан здоров'я хворого глави Чечні більш-менш стабілізувався. Під кінець року він почувався цілком нормально, а в січні традиційно пішов у відпустку. Зазвичай у цей час він їздив до Москви в ЦКЛ на плановий огляд.

Але цього року глава Чечні нікуди не поїхав.

Повідомлялося, що Кадирова госпіталізували в приватну сучасну грозненську клініку "Аймед", яка належить його дружині Медні Кадировій.

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Щоб приховати факт погіршення здоров'я і госпіталізації чеченського правителя, піарслужба Кадирова провела цілу спецоперацію. Зокрема, вони швидко організували візит глави Чечні на огляд споруджуваного в Грозному мікрорайону імені Путіна.

Усе робили настільки швидко, що інспекцію будівництва Кадиров почав без своїх соратників.

Після цього главу Чечні повезли в "Аймед", а сюжет про інспекцію мікрорайону поширили в соцмережах як спростування повідомлень опозиційних чеченських блогерів про госпіталізацію Кадирова.

Через два дні чеченський правитель знову з'явився на публіці – цього разу на похороніх ректора Північно-Кавказького університету, що проходили в Кабардино-Балкарії. Кадиров мав поганий вигляд.

Видання пише, що від початку лютого спосіб життя Кадирова сильно змінився – за даними джерел, тепер він багато часу проводить в "Аймеді" і навіть ночує в клініці, щоб бути під наглядом лікарів. Крім того, глава Чечні пересувається на своєму кортежі здебільшого тільки Грозним, а для поїздок республікою та за її межами використовує вертоліт санітарної авіації.

У лютому і першій половині березня робоча діяльність Кадирова в основному зводилася до публікації постів у соцмережах, які веде його пресслужба. При цьому всі свої представницькі функції він делегував голові республіканського уряду Магомеду Даудову.

"Новая газета. Европа" підкреслює, що останнім часом Кадиров пропустив цілу низку іміджевих для республіки подій, але водночас "неодноразово інспектував хід будівництва мікрорайону імені Путіна в центрі Грозного".

Найважливішою подією, яка підсвітила різку зміну пріоритетів Кадирова, стала несподівана відставка його старшої доньки Айшат з посади віцепрем'єра уряду.

Наприкінці лютого Айшат Кадирова сказала, що відтепер "продовжить працювати на благо республіки, займаючись бізнесом".

Одночасно з відставкою Айшат Кадирової з держслужби пішли і дві інші доньки Кадирова – Хутмат і Хадижат. "Новая газета Европа" зазначає, що чеченським журналістам категорично заборонили поширювати цю інформацію.

Повідомляється, що на родичів Кадирова стали переоформлювати бізнес-активи, які раніше мали номінальних власників.

"Справжня причина відставок дочок Кадирова пов'язана з бажанням безпосередньо контролювати сімейні компанії. Оскільки сам глава Чечні та його повнолітні діти – чиновники (або були ними донедавна), то за законом про держслужбу вони не мають права займатися підприємницькою діяльністю. Використання підставних осіб давало змогу правлячій родині формально дотримуватися закону і водночас повністю контролювати свій бізнес. Але це правило працює тільки поки глава правлячої в Чечні сім'ї живий", – пишуть журналісти.

У Кадирова є 14 дітей від кількох жінок, але в його політичних планах значущу роль відіграють тільки двоє: бізнесвумен і чиновниця 26-річна Айшат і 17-річний Адам, якому в листопаді виповниться 18.

Повідомляють, що як наступника Кадиров розглядає саме Адама, якого в Чечні називають "молодою копією Рамзана".

Адам Кадиров на посаді куратора регіонального міністерства внутрішніх справ Фото: Telegram/МВС.95

"Новая газета. Европа" пише, що зараз перед Кадировим стоїть завдання переформатувати систему влади так, щоб зберегти за сім'єю контроль над силовими структурами і бізнес-активами. Крім того, йому потрібно заручитися особистими гарантіями від глави РФ Володимира Путіна для своїх рідних.

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