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Росіяни атакували з артилерії Іванопілля на Донеччині, один загиблий – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 13:37
Росіяни атакували з артилерії Іванопілля на Донеччині, один загиблий – ОВА
фото: мапа visicom

Вранці 5 травня росіян з артилерії обстріляли село Іванопілля Костянтинівської громади Донецької області у результаті чого загинув чоловік, ще двоє людей були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "1 загиблий і 2 поранених — такі попередні наслідки обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади. Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії — убили 44-річного чоловіка".

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Деталі: За його словами, також відомо про щонайменше 4 пошкоджені приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Філашкін закликав громадян вчасно евакуюватись з небезпечних місць.

За даними ОВА, станом на ранок 5 травня у Покровську були поранені 5 людей, у Зарічному - 2 людини, у Дружківці - 3 людини.

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Всього за добу росіяни 55 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей.

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