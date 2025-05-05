Тимчасова повірена у справах США в Україні приїхала до Києва

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Фото з Facebook посольства США в Україні

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс прибула до Києва 5 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство США в Україні

Дослівно посольство: "Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні".

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Деталі: В офіційній біографії на сайті посольства вказано, що посол Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві 5 травня.

З 2023 року вона обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

Раніше Девіс працювала послом у Білорусі та спецпосланником у Литві, має досвід роботи в Грузії, Росії та Україні.

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Вона також обіймала посаду заступника помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС у Бюро з питань Європи та Євразії, а також заступника постійного представника США при НАТО.

"Європейська правда" зазначає, що Девіс лише тимчасово очолить посольство США в Україні. Це пов’язано з ти, що призначення посла вимагає схвалення Сенату, тоді як тимчасового повіреного у справах призначає адміністрація президента.

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