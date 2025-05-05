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Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 травня 2025, 17:30
Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей
фото прокуратури

Окупаційні війська вчергове атакували Донеччину у вівторок, поранення отримали 8 цивільних, серед яких двоє дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Об 11:45 5 травняокупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю у Мирнограді. В результаті атаки зазнали мінно-вибухової травми, осколкових поранень троє цивільних віком 20, 24 та 25 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

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Вже о 13:00 ворог повторно обстріляв Мирноград. Цього разу завдав удару з БпЛА по мотоциклу, на якому рухались двоє громадян. У 60-річної потерпілої лікарі діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом. Чоловік віком 63 роки дістав осколкових поранень.

Через деякий час під приціл військ держави-агресора потрапило селище Новодонецьке Краматорського району. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному житловому будинку. В оселі осколкових поранень і відкритого перелому зазнали мати 37 років та її 2-річна донька, а 10-річний син постраждалої, котрий грався на подвір’ї отримав гостру реакцію на стрес. Стан жінки та дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Тип озброєння встановлюється.

воєнні злочиниДонецька областьвійна
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