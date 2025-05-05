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"Друзі України" у ЄС готові стати на бік Молдови, якщо вето Орбана триватиме

Сергій Сидоренко, Марія ЄмецьПонеділок, 5 травня 2025, 17:48
Друзі України у ЄС готові стати на бік Молдови, якщо вето Орбана триватиме
Віктор Орбан, фото: Getty images

Найбільш прихильні до України країни-члени Євросоюзу не підуть на блокування початку перемовин про вступ до ЄС із Молдовою окремо від України, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан і далі блокуватиме цей процес для Києва.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як ідеться в матеріалі ЄП, попри сподівання у Києві, що "друзі України" в ЄС заблокують розрив євроінтеграційного "пакета" України і Молдови, джерела "ЄвроПравди" у Брюсселі та у столицях визнають, що цього не станеться.

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Навіть держави, найбільш прихильні до України – як країни Балтії – готові стати на бік Молдови.

"Ми у складній ситуації. Так, ми підтримуємо Україну в переговорах і ми знаємо, що Україна воліла би зберегти чинний пакет. Але ми також є прихильниками Молдови і допомагаємо їм… Ми не будемо ветувати початок переговорів з Молдовою", – пояснив посадовець однієї з балтійських держав, відповідальний за розширення, на умовах анонімності.

Ключова причина, через яку Молдова отримає зелене світло для переговорів, з Україною чи без – спроби країн ЄС допомогти Маї Санду перед парламентськими виборами 28 вересня, результат яких буде визначальним для курсу країни, і стратегічно значущим також для України.

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Водночас співрозмовники із дружніх до України держав наголошують, що готуються до значного збільшення тиску на Угорщину в спробі переконати Орбана відмовитись від вето проти України до саміту ЄС, що пройде 26-27 червня.

Детально про це читайте у статті "Вето Орбана на користь Молдови: чому Україна може лишитися на узбіччі руху до членства в ЄС"

ЄСМолдоваОрбанєвроінтеграція
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