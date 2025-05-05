Речник КМВА погрожував журналісту через матеріал про його батька
У виданні "Вільне радіо" з Донеччини заявили про погрози їхньому журналісту Євгену Вакуленку з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.
Джерело: "Вільне радіо", hromadske
Деталі: 3 травня журналіст видання написав статтю про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області. Одним із фігурантів матеріалу став військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв – батько Євгена Івлєєва.
Журналісти дізнались із декларації, що дружини Сергія Ієвлєва є позашляховик Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень.
Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.
Після публікації матеріалу речник КМВА підписався написав журналісту й погрожував фізичною розправою.
Зокрема, Ієвлєв писав, що "розіб’є ї*ало" Вакуленку, коли побачить його, а також назвав його ворогом народу, який "продає треш-контент".
А щодо позашляховика, про який написало "Вільне радіо", то Ієвлєв зазначив, що його батько на нього "не один рік збирав".
У коментарі hromadske Ієвлєв розповів, що ніякого конфлікту з Вакуленком у нього немає, а також звинуватив журналістів, що вони намагаються зробити "шок-контент, який легко продається".
Також додав, що його батько купив "15-річний ленд крузер за менше ніж 20 тисяч доларів".
Пряма мова Євгена Ієвлєва: "Військовослужовець, якому 60 років, який у 2017 році повернувся на військову службу – якщо взяти порахувати його декларації, то там на 15 таких ленд крузерів буде".
Деталі: Він додав, що минулоріч Національне агентство із запобігань корупції провело моніторинг способу життя батька Ієвлєва та його матері і жодних зауважень у них не було.