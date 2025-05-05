Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Речник КМВА погрожував журналісту через матеріал про його батька

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 травня 2025, 18:37
Речник КМВА погрожував журналісту через матеріал про його батька
Євген Ієвлєв. Фото з його Instagram

У виданні "Вільне радіо" з Донеччини заявили про погрози їхньому журналісту Євгену Вакуленку з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

Джерело: "Вільне радіо", hromadske

Деталі: 3 травня журналіст видання написав статтю про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області. Одним із фігурантів матеріалу став військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв – батько Євгена Івлєєва.

Реклама:

Журналісти дізнались із декларації, що дружини Сергія Ієвлєва є позашляховик Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень.

Водночас офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає.

Після публікації матеріалу речник КМВА підписався написав журналісту й погрожував фізичною розправою.

РЕКЛАМА:

Зокрема, Ієвлєв писав, що "розіб’є ї*ало" Вакуленку, коли побачить його, а також назвав його ворогом народу, який "продає треш-контент".

 
 

А щодо позашляховика, про який написало "Вільне радіо", то Ієвлєв зазначив, що його батько на нього "не один рік збирав".

У коментарі hromadske Ієвлєв розповів, що ніякого конфлікту з Вакуленком у нього немає, а також звинуватив журналістів, що вони намагаються зробити "шок-контент, який легко продається".

Також додав, що його батько купив "15-річний ленд крузер за менше ніж 20 тисяч доларів".

Пряма мова Євгена Ієвлєва: "Військовослужовець, якому 60 років, який у 2017 році повернувся на військову службу – якщо взяти порахувати його декларації, то там на 15 таких ленд крузерів буде".

Деталі: Він додав, що минулоріч Національне агентство із запобігань корупції провело моніторинг способу життя батька Ієвлєва та його матері і жодних зауважень у них не було.

КиївЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У двох прикордонних громадах на Сумщині окупанти за день вбили трьох людей
Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей
Незаконний бізнес на виплаті "бойових": на Донеччині затримали комбата
В Україні за рік кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисяч
Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ
Microsoft закрив Skype
Усі новини...
Київ
Тимчасова повірена у справах США в Україні приїхала до Києва
У квартирі в Києві вночі вибухнула граната: мешканця шпиталізували
На столичному Гідропарку горіли склади
Останні новини
19:44
Індія пропонує США нульові мита на сталь та автозапчастини
19:30
На Львівщині вдруге судили лікаря-нарколога, який підробляв рецепти і виписував ліки померлим пацієнтам
19:28
Премʼєр Румунії подав у відставку
19:25
У двох прикордонних громадах на Сумщині окупанти за день вбили трьох людей
19:15
Торговий шок: мита Трампа закривають компанії по всьому світу
19:12
ВВС: Фігуранти справи про шпигунство для РФ у Британії бували у парламенті
19:09
Чиновника Мінспорту і відомого біатлоніста Седнєва відсторонили від закупівель після скандалу навколо тендерів
19:09
Орбан: Очікування Зеленського про "дружній до України" уряд в Угорщині не справдяться
19:03
Українці у квітні продали рекордну суму готівкової валюти з початку великої війни – НБУ
18:52
Українка розписала ірландський будинок традиційним українським орнаментом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: