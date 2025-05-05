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Трамп провів розмову з Ердоганом, зокрема, про війну в Україні

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 5 травня 2025, 18:52
Трамп провів розмову з Ердоганом, зокрема, про війну в Україні
Трамп та Ердоган в Білому Домі в 2019 році. Фото - JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп говорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – у якій йшлося, зокрема, про російсько-українську війну, та анонсував взаємні візити.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву в соцмережах Трампа

Деталі: Дональд Трамп повідомив про "дуже хорошу і продуктивну" розмову з Ердоганом, зазначивши, що вони говорили про російсько-українську війну, ситуацію у Сирії, секторі Гази та інші питання.

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"Президент запросив мене до Туреччини у якусь дату у майбутньому, і, так само, він приїде у Вашингтон", – зазначив Трамп.

Він додав, що за попередньої каденції мав "чудові відносини" з Ердоганом, та що тоді вдалося звільнити затриманого у Туреччині пастора Ендрю Брансона.  

"У будь-якому разі, очікую роботи з президентом Ердоганом для припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною – зараз!", – додав Трамп.  

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Нагадаємо, вихідними Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим.

Перед тим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може відмовитися від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

ТрампЕрдоганросійсько-українська війна
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