Орбан: Очікування Зеленського про "дружній до України" уряд в Угорщині не справдяться

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час засідання парламенту в понеділок заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.

Джерело: слова Орбана наводить речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава уряду Угорщини сказав під час дискусії в парламенті, що Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Угорщина схвалить її.

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"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", – вважає Орбан.

Він додав, що ці очікування не будуть справджені.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив він, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

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Принагідно Орбан закликав угорців висловити свою думку щодо вступу України під час голосування на "національних консультаціях".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці мають право висловитися з питання прискореного вступу України до ЄС".

Минулими вихідними Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан обмінялися взаємно критичними заявами на цю тему.