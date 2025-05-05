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Росіяни поранили трьох жінок на Нікопольщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 травня 2025, 20:10
Росіяни поранили трьох жінок на Нікопольщині
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російська армія 5 травня поранила трьох жінок в Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Нікопольщині через обстріли росіян поранень дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Їм надали необхідну допомогу.

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Загалом ворог цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Скеровував туди БпЛА й важку артилерію".

Деталі: Через атаки понівечені інфраструктура та адмінбудівля підприємства. Побиті 13 приватних будинків, ще один охопило вогнем. Пошкоджені 7 господарських споруд, автівки та газогін.

Дніпропетровська областьобстрілросійсько-українська війна
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