Росіяни поранили трьох жінок на Нікопольщині

Російська армія 5 травня поранила трьох жінок в Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Нікопольщині через обстріли росіян поранень дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Їм надали необхідну допомогу.

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Загалом ворог цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Скеровував туди БпЛА й важку артилерію".

Деталі: Через атаки понівечені інфраструктура та адмінбудівля підприємства. Побиті 13 приватних будинків, ще один охопило вогнем. Пошкоджені 7 господарських споруд, автівки та газогін.