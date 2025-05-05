Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би перемогти у другому турі президентських виборів майже всіх потенційних суперників.часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Ifop, які наводить BFMTV

Деталі: Дослідження громадської думки, для якого опитали понад 10 000 осіб, свідчить, що кандидат "Нацоб’єднання" однозначно виходить у другий тур – незалежно від того, чи це буде Марін Ле Пен (участь якої під питанням через судовий вирок), чи її наступник на чолі партії Жордан Барделла.

Реклама:

У першому турі вони можуть отримати 32-25% голосів, зі значним відривом від кандидата на другій позиції.

За моделюванням, що кандидаткою правопопулістів буде Ле Пен, вона програє у другому турі лише одному кандидату – популярному меру Гавра, експрем’єру Едуарду Філіппу, з результатом 48% проти 52%.

👉Dans le scénario d'un duel Bardella-Mélenchon, le candidat du RN l’emporterait avec 67 % des voix contre 33 % pour Jean-Luc Mélenchon. pic.twitter.com/eEBeatr6nu РЕКЛАМА: May 5, 2025

Якби ж у другий тур вийшли Барделла і Філіпп, голоси за цих кандидатів розділяються порівну. У парі з іншими конкурентами Барделла перемагає.

Водночас 28% опитаних відповіли, що ще не визначилися з думкою щодо того, як голосуватимуть.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції пройдуть у 2027 році. Лідер "Нацобʼєднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її через судовий вирок не допустять до виборів.

Рішення за апеляцією Ле Пен оголосять влітку 2026 року, тож вона ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.