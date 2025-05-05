Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 5 травня 2025, 20:54
Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції
Марін Ле Пен та Жордан Барделла. Фото: Getty Images

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би перемогти у другому турі президентських виборів майже всіх потенційних суперників.часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Ifop, які наводить BFMTV

Деталі: Дослідження громадської думки, для якого опитали понад 10 000 осіб, свідчить, що кандидат "Нацоб’єднання" однозначно виходить у другий тур – незалежно від того, чи це буде Марін Ле Пен (участь якої під питанням через судовий вирок), чи її наступник на чолі партії Жордан Барделла.

Реклама:

У першому турі вони можуть отримати 32-25% голосів, зі значним відривом від кандидата на другій позиції.

За моделюванням, що кандидаткою правопопулістів буде Ле Пен, вона програє у другому турі лише одному кандидату – популярному меру Гавра, експрем’єру Едуарду Філіппу, з результатом 48% проти 52%. 

Якби ж у другий тур вийшли Барделла і Філіпп, голоси за цих кандидатів розділяються порівну. У парі з іншими конкурентами Барделла перемагає.

Водночас 28% опитаних відповіли, що ще не визначилися з думкою щодо того, як голосуватимуть.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції пройдуть у 2027 році. Лідер "Нацобʼєднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її через судовий вирок не допустять до виборів.

Рішення за апеляцією Ле Пен оголосять влітку 2026 року, тож вона ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Детально на цю тему  – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.

Франціявиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції
У двох прикордонних громадах на Сумщині окупанти за день вбили трьох людей
Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей
Незаконний бізнес на виплаті "бойових": на Донеччині затримали комбата
В Україні за рік кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисяч
Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ
Усі новини...
Франція
Найкраще коло в історії та приниження Проста: легендарна гонка Сенни на Гран-прі Європи-1993
Британія і Франція ведуть переговори про визнання Палестини у червні
Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico
Останні новини
21:26
Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: "Схеми" розповіли про кандидатів на голову БЕБ
21:22
Армія Ізраїлю атакувала морський порт Ходейда в Ємені
21:15
Роботу шукають довше, а зарплата – менша: тенденції ІТ-ринку 2025
21:01
Що відбувається в мозку людини під час читання? Новий погляд вчених
20:54
Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції
20:31
На Київщині собака напав на групу школярів: семеро дітей у лікарні
20:24
Мерц висловився щодо заборони "Альтернативи для Німеччини"
20:23
Житло в Польщі масово скуповують іноземці: українці – попереду всіх
20:10
Росіяни поранили трьох жінок на Нікопольщині
19:59
Врятувати харківські театри: актори зі всієї України звертаються до Харківської ОДА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: