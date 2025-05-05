Армія Ізраїлю атакувала морський порт Ходейда в Ємені

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по порту Ходейда та бетонному заводу в Ємені.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по Ємену. Вони заявили, що це була відповідь на атаку хуситів балістичними ракетами на аеропорт Бен-Гуріона та інші попередні атаки.

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За словами військових, винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах інфраструктури хуситів уздовж узбережжя Ємену, в тому числі по порту Ходейда і бетонному заводу поблизу сусіднього міста Баджіль.

ЦАХАЛ заявляє, що порт Ходейда використовується хуситами "для передачі іранської зброї, обладнання для військових потреб та інших терористичних цілей".

Бетонний завод у Баджилі "слугує важливим економічним ресурсом для режиму терору хуситів і використовується для будівництва тунелів і військової інфраструктури", кажуть військові, додаючи, що ці удари "завдають удару по економіці режиму і його військовому нарощуванню".