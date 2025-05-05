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Трамп про "триденне перемирʼя" Путіна: Здається, що це не велике досягнення, але це дуже багато

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 5 травня 2025, 21:41
Трамп про триденне перемирʼя Путіна: Здається, що це не велике досягнення, але це дуже багато
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського лідера Володимира Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі 5 травня

Деталі: Трамп, говорячи про "мирні зусилля" в контексті російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

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"Як ви знаєте, Путін щойно оголосив про триденне перемир'я, що не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо знати, з чого ми починали", – сказав він.

Президент США пояснив, що, на його думку, раніше Росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з Путіним".

Раніше Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

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Спеціальний представник президента США Кіт Келлог раніше відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.

ТрампПутінперемир’я
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