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Генштаб: Найгарячіша ситуація на фронті зберігається на чотирьох напрямках

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 травня 2025, 22:40
Генштаб: Найгарячіша ситуація на фронті зберігається на чотирьох напрямках
Фото ілюстративне - ОК Захід

Від початку доби 5 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 5 травня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій.

На Лиманському напрямку ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

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На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки.

Від початку доби ворог 48 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п’ять боєзіткнень тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 14 атак противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки.

На Курському напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед.

Генштаббойові діївійна
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