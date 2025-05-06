Російські дрони атакували Одещину: є загиблий
Вівторок, 6 травня 2025, 00:06
У ніч на 6 травня російські окупаційні війська вдарили дронами по Одеському району. Внаслідок атаки зруйновано цивільну інфраструктуру, загинула людина.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Пряма мова: "Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки".
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Деталі: За словами Кіпера, в декількох місцях спалахнули пожежі.
На місці одного з ударів виявлено тіло загиблої людини.