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Російські дрони атакували Одещину: є загиблий

Іван Д'яконовВівторок, 6 травня 2025, 00:06
Російські дрони атакували Одещину: є загиблий
ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 6 травня російські окупаційні війська вдарили дронами по Одеському району. Внаслідок атаки зруйновано цивільну інфраструктуру, загинула людина.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова: "Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки".

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Деталі: За словами Кіпера, в декількох місцях спалахнули пожежі. 

На місці одного з ударів виявлено тіло загиблої людини.

жертвиОдесабезпілотникиросійсько-українська війна
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