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Прем’єр Нідерландів: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України

Іван Д'яконовВівторок, 6 травня 2025, 02:16
Прем’єр Нідерландів: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України
Дік Схооф. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф попередив, що загроза з боку Росії не обмежується війною в Україні – вона дедалі частіше проявляється у гібридних формах і становить небезпеку для всієї Європи.

Джерело: Схооф в соцмережі Х

Деталі: У своїй заяві з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни глава уряду Нідерландів звернув увагу на зростання гібридних загроз, що походять із Росії.

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Пряма мова: "Просто зараз, на східному кордоні Європи, ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку. Загроза з боку Росії виходить за межі України і дедалі частіше проявляється у гібридних формах".

Деталі: Прем’єр висловив подяку Польщі за її активну роль у посиленні європейської безпеки та закликав інші держави Європи робити більше для зміцнення обороноздатності на національному рівні.

Передісторія:

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  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Нідерландів з нагоди 80-річчя їхнього визволення від нацистської окупації анонсував підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки та військової співпраці.

НідерландиРосіяросійсько-українська війна
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