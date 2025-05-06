Прем’єр Нідерландів: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф попередив, що загроза з боку Росії не обмежується війною в Україні – вона дедалі частіше проявляється у гібридних формах і становить небезпеку для всієї Європи.

Джерело: Схооф в соцмережі Х

Деталі: У своїй заяві з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни глава уряду Нідерландів звернув увагу на зростання гібридних загроз, що походять із Росії.

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Пряма мова: "Просто зараз, на східному кордоні Європи, ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку. Загроза з боку Росії виходить за межі України і дедалі частіше проявляється у гібридних формах".

Деталі: Прем’єр висловив подяку Польщі за її активну роль у посиленні європейської безпеки та закликав інші держави Європи робити більше для зміцнення обороноздатності на національному рівні.

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