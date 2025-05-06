Українські БпЛА масовано атакували Росію: в 5 регіонах закрили аеропорти

У низці російських міст, зокрема Москві, призупинили роботу аеропортів через атаку безпілотників. У Москві збито щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Джерело: російське пропагандистське агенство "ТАСС" із посиланням на "Росавіацію", мер Москви Сергій Собянін, "Російська служба BBC"

Деталі: За повідомленням "ТАСС", введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові.

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Ці міста розташовані за сотні кілометрів один від одного в різних регіонах європейської частини Росії, що свідчить про масштабність інциденту.

Мер Москви повідомив, що російські сили протиповітряної оборони збили 19 безпілотників у районі столиці. Принаймні один з них був знищений безпосередньо над містом, уламки якого влучили в житлову дев’ятиповерхівку.

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Дослівно BBC: "Фото і відео, опубліковані російськими телеграм-каналами, дають змогу легко визначити, що уламки влучили в будинок, який має адресу на Каширському шосе – будинок 26, корпус 3, але насправді розташований за 250 метрів від Каширського шосе і станції метро "Каширська", на вулиці маршала Шестопалова".

Деталі: Ще 10 БпЛА збито над Пензенською областю.

Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що з 21:00 5 травня до 4:00 6 травня ППО нібито знищила 105 українських безпілотників.

Зокрема, 32 нібито збили над Брянською областю, 22 – над Воронезькою, 19 – над Московською, 10 – над Пензенською, 9 – над Калузькою, 6 – над Бєлгородською, по 2 – над Липецькою та Самарською і по 1 – над Володимирською, Курською та Ростовською областями РФ.