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Харків зазнав масованої атаки дронів: 20 влучань, четверо постраждалих

Іван Д'яконов, Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 06:05
Харків зазнав масованої атаки дронів: 20 влучань, четверо постраждалих
фото: Олег Синєгубов

Вночі 6 травня російські окупаційні війська масовано атакували ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксовано 20 влучань у різних районах. Повідомляється про чотирьох постраждалих.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура 

Пряма мова: "Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Наразі відомо про двох постраждалих".

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Деталі: За словами міського голови, внаслідок одного з ударів виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста в Київському районі міста.

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив про влучання російських дронів по приватному підприємству, торгівельному центру та приватним будинкам.

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Згодом Терехов повідомив, що, за уточненою інформацією, Харків зазнав 20 ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях.

Оновлено: О 06:47 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

"59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес", – додав Синєгубов.

Доповнено: После 7 ранку Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, на якому видно наслідки масованого обстрілу міста Харкова.

Передісторія: 

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
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оновлено, відео Харків зазнав масованої атаки дронів: 20 влучань, четверо постраждалих
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