Харків зазнав масованої атаки дронів: 20 влучань, четверо постраждалих
Вночі 6 травня російські окупаційні війська масовано атакували ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксовано 20 влучань у різних районах. Повідомляється про чотирьох постраждалих.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Наразі відомо про двох постраждалих".
Деталі: За словами міського голови, внаслідок одного з ударів виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста в Київському районі міста.
Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив про влучання російських дронів по приватному підприємству, торгівельному центру та приватним будинкам.
Згодом Терехов повідомив, що, за уточненою інформацією, Харків зазнав 20 ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях.
Оновлено: О 06:47 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
"59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес", – додав Синєгубов.
Доповнено: После 7 ранку Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, на якому видно наслідки масованого обстрілу міста Харкова.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося про удар російського "Шахеда" по щільно заселеному району Харкова, внаслідок чого загорівся приватний житловий будинок.