Міністр оборони США ініціював масштабне скорочення генералів
Міністр оборони США Піт Гегсет ініціював масштабне скорочення вищих офіцерських чинів у Збройних силах. Йдеться про зменшення кількості чотиризіркових генералів і загальну реорганізацію командної структури армії з метою підвищення ефективності.
Джерело: Bloomberg
Деталі: У понеділок, 5 травня, Гегсет видав директиву про скорочення вищого командного складу американських Збройних сил. Відповідно до документа, передбачається зменшити кількість чотиризіркових генералів на 20%, стільки ж — у складі Національної гвардії, а також скоротити щонайменше 10% усіх генералів і адміралів у Збройних силах загалом.
У відеозверненні, поширеному в соціальних мережах, Гегсет наголосив, що йдеться не про "кадрові чистки", а про стратегічну реформу, мета якої – максимізувати готовність Збройних сил до потенційного конфлікту і їхню ефективність у ньому.
"Більше генералів і адміралів не означає більшого успіху", – заявив Гегсет.
"Це – перехід до ефективнішої армії, готової до викликів майбутнього. Ми повинні переорієнтувати ресурси з роздутого апарату на підтримку наших солдатів", – наголосив він.
За його словами, реформа є результатом тривалих консультацій з Об’єднаним комітетом начальників штабів і передбачає перегляд структури військового управління, а також стратегічну оцінку командного плану, який допомагає організовувати військові операції й розподіляти обов’язки в усьому світі.
"Це буде зроблено обережно, але швидко", – сказав Гегсет.
Міністр окреслив поетапний підхід до змін і заявив, що реформа може стати наймасштабнішою з часів реорганізації Міноборони у 1986 році, яку ініціював Конгрес США. Одночасно він розпорядився припинити закупівлі окремих видів військової техніки та об’єднати низку командувань, що дозволить ліквідувати деякі чотиризіркові генеральські посади.
Передісторія:
- Міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок, 29 квітня, оголосив, що його міністерство скасує ініціативу, створену для збільшення участі жінок у сфері національної безпеки, незважаючи на те, що вона була започаткована під час першої адміністрації Дональда Трампа.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Гегсет віддав розпорядження про переобладнання кімнати поруч із залом для брифінгів Пентагону під гримерку, яка може використовуватися для підготовки до телевізійних виступів.
- 21 лютого Пентагон обмежив доступ до зали для брифінгів, заборонивши вхід журналістам, якщо там не виступають офіційні особи. Раніше преса могла користуватися цією залою – одним з небагатьох місць у захищеній будівлі, де можна підключитися до Wi-Fi – для підготовки матеріалів і зйомки репортажів.
За словами Гегсета, у Другій світовій війні американські Збройні сили чисельністю 12 мільйонів солдатів очолювали 17 офіцерів з чотирма і п’ятьма зірками.
"Сьогодні у нас 2,1 мільйона військовослужбовців, серед яких – 44 чотиризіркових генерали і адмірали", – заявив він.
За даними звіту Дослідницької служби Конгресу США, станом на вересень 2023 року в ЗС США було 37 чотиризіркових офіцерів.
Водночас не всі у Вашингтоні підтримали ініціативу.
"Жорсткі кадрові рішення повинні грунтуватися на фактах і аналізі, а не на довільних відсотках. Без належного обгрунтування така реформа може завдати шкоди армії, а не зробити її ефективнішою", – заявив провідний демократ у Сенатському комітеті з питань збройних сил, сенатор Джек Рід.