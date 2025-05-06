Міністр оборони США ініціював масштабне скорочення генералів

Міністр оборони США Піт Гегсет ініціював масштабне скорочення вищих офіцерських чинів у Збройних силах. Йдеться про зменшення кількості чотиризіркових генералів і загальну реорганізацію командної структури армії з метою підвищення ефективності.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У понеділок, 5 травня, Гегсет видав директиву про скорочення вищого командного складу американських Збройних сил. Відповідно до документа, передбачається зменшити кількість чотиризіркових генералів на 20%, стільки ж — у складі Національної гвардії, а також скоротити щонайменше 10% усіх генералів і адміралів у Збройних силах загалом.

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У відеозверненні, поширеному в соціальних мережах, Гегсет наголосив, що йдеться не про "кадрові чистки", а про стратегічну реформу, мета якої – максимізувати готовність Збройних сил до потенційного конфлікту і їхню ефективність у ньому.

"Більше генералів і адміралів не означає більшого успіху", – заявив Гегсет.

"Це – перехід до ефективнішої армії, готової до викликів майбутнього. Ми повинні переорієнтувати ресурси з роздутого апарату на підтримку наших солдатів", – наголосив він.

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За його словами, реформа є результатом тривалих консультацій з Об’єднаним комітетом начальників штабів і передбачає перегляд структури військового управління, а також стратегічну оцінку командного плану, який допомагає організовувати військові операції й розподіляти обов’язки в усьому світі.

"Це буде зроблено обережно, але швидко", – сказав Гегсет.

Міністр окреслив поетапний підхід до змін і заявив, що реформа може стати наймасштабнішою з часів реорганізації Міноборони у 1986 році, яку ініціював Конгрес США. Одночасно він розпорядився припинити закупівлі окремих видів військової техніки та об’єднати низку командувань, що дозволить ліквідувати деякі чотиризіркові генеральські посади.

Передісторія:

Міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок, 29 квітня, оголосив, що його міністерство скасує ініціативу, створену для збільшення участі жінок у сфері національної безпеки, незважаючи на те, що вона була започаткована під час першої адміністрації Дональда Трампа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гегсет віддав розпорядження про переобладнання кімнати поруч із залом для брифінгів Пентагону під гримерку, яка може використовуватися для підготовки до телевізійних виступів.

21 лютого Пентагон обмежив доступ до зали для брифінгів, заборонивши вхід журналістам, якщо там не виступають офіційні особи. Раніше преса могла користуватися цією залою – одним з небагатьох місць у захищеній будівлі, де можна підключитися до Wi-Fi – для підготовки матеріалів і зйомки репортажів.

За словами Гегсета, у Другій світовій війні американські Збройні сили чисельністю 12 мільйонів солдатів очолювали 17 офіцерів з чотирма і п’ятьма зірками.

"Сьогодні у нас 2,1 мільйона військовослужбовців, серед яких – 44 чотиризіркових генерали і адмірали", – заявив він.

За даними звіту Дослідницької служби Конгресу США, станом на вересень 2023 року в ЗС США було 37 чотиризіркових офіцерів.

Водночас не всі у Вашингтоні підтримали ініціативу.

"Жорсткі кадрові рішення повинні грунтуватися на фактах і аналізі, а не на довільних відсотках. Без належного обгрунтування така реформа може завдати шкоди армії, а не зробити її ефективнішою", – заявив провідний демократ у Сенатському комітеті з питань збройних сил, сенатор Джек Рід.