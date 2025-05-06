ЗСУ за добу знешкодили 1 430 окупантів

Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України сягнули майже 960 тисяч осіб – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 430 окупантів і понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 959 500 (+1 430) осіб,

танків – 10 766 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22 416 (+5) од,

артилерійських систем – 27 431 (+61) од,

РСЗВ – 1378 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од,

спеціальної техніки – 3 873 (+3) од.

Дані уточнюються.