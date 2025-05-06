Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знешкодили 1 430 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 07:25
ЗСУ за добу знешкодили 1 430 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України сягнули майже 960 тисяч осіб – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 430 окупантів і понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 959 500 (+1 430) осіб,
  • танків – 10 766 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 416 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27 431 (+61) од,
  • РСЗВ – 1378 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од,
  • спеціальної техніки – 3 873 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Польщі заявили про втручання Росії у президентські вибори
Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника
Мерц провалив перший тур голосування за канцлера Німеччини
Гегсет мав десяток чатів у Signal, де обговорював свою роботу в Пентагоні
Британія таємно готується до ймовірної війни з Росією – The Telegraph
фото У Польщі перекинувся автобус з американськими солдатами
Усі новини...
Росія
Країна тюрем, країна – тюрма. Як Росія поставила на конвеєр тортури і катування українців і хто за це відповідає
Українські БпЛА масовано атакували Росію: в 5 регіонах закрили аеропорти
Прем’єр Нідерландів: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України
Останні новини
13:39
YouTube тестує дешевший Premium для двох користувачів
13:37
Відновлення історії меншин і замах на Трампа: нагородили переможців Пулітцерівської премії
13:24
За сприяння втечі ухилянтів суд відправив прикордонника на 2 роки в дисбат
13:24
У Польщі заявили про втручання Росії у президентські вибори
13:16
"Укроборонпром" показав 120-мм міни власного виробництва
13:12
У мережу "злили" відео наради Житомирського ТЦК, там відреагували
13:03
Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника
13:00
"На честь тих, хто першим зустрічає загарбника": "Укрпошта" анонсувала серію марок, присвячену піхоті
12:58
фотоСинєгубов показав наслідки удару РФ по найбільшому ринку Харкова
12:56
Нафта РФ знецінилася до дворічного мінімуму: Кремль на межі болісних рішень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: