ЗСУ за добу знешкодили 1 430 окупантів
Вівторок, 6 травня 2025, 07:25
Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України сягнули майже 960 тисяч осіб – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 430 окупантів і понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 959 500 (+1 430) осіб,
- танків – 10 766 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 416 (+5) од,
- артилерійських систем – 27 431 (+61) од,
- РСЗВ – 1378 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од,
- спеціальної техніки – 3 873 (+3) од.
Дані уточнюються.