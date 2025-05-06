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Росіяни вдарили КАБАми по Дніпропетровщині – пошкодили інфраструктуру, поранили людину  

Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 07:47
Росіяни вдарили КАБАми по Дніпропетровщині – пошкодили інфраструктуру, поранили людину  
Фото з Telegram Сергія Лисака

Російські загарбники атакували КАБАми, безпілотниками та з артилерії Дніпропетровську область, внаслідок чого у різних районах пошкоджено інфраструктуру, підприємство та житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечена інфраструктура. Люди неушкоджені.

Поцілив по району противник також вранці. А саме – по підприємству в Іларіонівській громаді. Деталі з'ясовуємо".

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Деталі: Також вночі окупанти обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. А вранці  вдарили по Марганецькій громаді безпілотником.

За словами Лисака, минулося без загиблих і постраждалих.

"В області триває повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", – підсумував голова ОВА.

Пізніше Лисак додав, що через ранковий удар по Іларіонівській громаді постраждав чоловік.

"Його госпіталізували. Стан – важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – повідомив очільник області.

Дніпропетровська областьвійна
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