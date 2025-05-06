Росіяни вдарили КАБАми по Дніпропетровщині – пошкодили інфраструктуру, поранили людину
Російські загарбники атакували КАБАми, безпілотниками та з артилерії Дніпропетровську область, внаслідок чого у різних районах пошкоджено інфраструктуру, підприємство та житлові будинки.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечена інфраструктура. Люди неушкоджені.
Поцілив по району противник також вранці. А саме – по підприємству в Іларіонівській громаді. Деталі з'ясовуємо".
Деталі: Також вночі окупанти обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. А вранці вдарили по Марганецькій громаді безпілотником.
За словами Лисака, минулося без загиблих і постраждалих.
"В області триває повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", – підсумував голова ОВА.
Пізніше Лисак додав, що через ранковий удар по Іларіонівській громаді постраждав чоловік.
"Його госпіталізували. Стан – важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – повідомив очільник області.