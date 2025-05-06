"Важіль впливу на РФ": в Мінфіні США розкрили очікування Трампа від угоди про надра

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент на глобальній конференції інституту Мілкена в Лос-Анджелесі заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп має намір використати угоду про надра з Україною як інструмент тиску на Росію в контексті мирних переговорів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Бессент заявив, що ідея щодо угоди про корисні копалини була Трампова, а також зазначив, що американський лідер впевнений – вона дасть кілька результатів.

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Одним із результатів американський міністр фінансів назвав "додаткові важелі впливу" на російське керівництво.

Пряма мова Бессента: "По-перше, це створить додаткові важелі для нього у переговорах з російським керівництвом, коли настане відповідний момент".

Деталі: Також, за його словами, ідея полягала в тому, аби підписати угоду, яка покаже, що "між США та українським народом немає жодної розбіжності".

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Пряма мова Бессента: "Це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч. Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов’язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки завдяки економічному партнерству".

Передісторія:

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра зі США до 8 травня.

Наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються