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У Польщі перекинувся автобус з американськими солдатами

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 09:45
У Польщі перекинувся автобус з американськими солдатами
фото PAP

Уночі 6 травня у Польщі автобус з американськими солдатами з'їхав з дороги, внаслідок чого постраждали 8 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: За даними речниці Генштабу Збройних сил Польщі полковника Йоанни Клейшміт, загалом в автобусі їхало 35 осіб. Це були американські солдати, які подорожували з Німеччини до Литви.

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За попередніми даними служб, один з трьох автобусів, що їхали в напрямку Вроцлава, з'їхав з дороги і впав у кювет, через що постраждало 8 осіб.

На місце події виїхали кілька десятків пожежників і дві карети швидкої допомоги. Також пасажирам надали інший автобус.

Потерпілі скаржилися на головний біль і біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує

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Передісторія:

ПольщаДТП
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