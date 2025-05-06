У Польщі перекинувся автобус з американськими солдатами
Вівторок, 6 травня 2025, 09:45
Уночі 6 травня у Польщі автобус з американськими солдатами з'їхав з дороги, внаслідок чого постраждали 8 людей.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM
Деталі: За даними речниці Генштабу Збройних сил Польщі полковника Йоанни Клейшміт, загалом в автобусі їхало 35 осіб. Це були американські солдати, які подорожували з Німеччини до Литви.
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За попередніми даними служб, один з трьох автобусів, що їхали в напрямку Вроцлава, з'їхав з дороги і впав у кювет, через що постраждало 8 осіб.
На місце події виїхали кілька десятків пожежників і дві карети швидкої допомоги. Також пасажирам надали інший автобус.
Потерпілі скаржилися на головний біль і біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує
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Передісторія:
- У Франції 20 березня сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.
- Також наприкінці березня на півночі Польщі двоє солдатів отримали легкі поранення в ДТП за участю чотирьох транспортних засобів.