Окупанти вранці вдарили по Краматорську – убили людину та поранили ще двох
Вівторок, 6 травня 2025, 10:03
Вранці 6 травня російські окупанти 7 разів ударили по місту Краматорськ, що на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.
Джерело: начальник у Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook
Пряма мова очільника МВА: "Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів… Одна людина загинула та дві поранено".
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Деталі: Він додав, що один з поранених у важкому стані.
За попередньою інформацією, усі удари були по промзоні.