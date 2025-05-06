Окупанти вранці вдарили по Краматорську – убили людину та поранили ще двох  

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 6 травня російські окупанти 7 разів ударили по місту Краматорськ, що на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

Джерело: начальник у Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова очільника МВА: "Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів… Одна людина загинула та дві поранено".

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Деталі: Він додав, що один з поранених у важкому стані.

За попередньою інформацією, усі удари були по промзоні.