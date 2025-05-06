Розвідка Латвії фіксує провокації та стеження за діями НАТО зі сторони РФ в Балтійському морі

Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі, а також проводить демонстрації сили і провокації, йдеться у звіті Служби військової розвідки і безпеки (MIDD), що оцінює військову активність РФ поблизу Латвії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: В опублікованій службою оцінці загроз і огляді діяльності за минулий рік пояснюється, що Росія здійснює такі демонстрації сили і провокації, як, наприклад, несанкціоноване порушення повітряного простору, агресивне зближення з літаками і кораблями країн НАТО, тим самим підвищуючи ризик випадкових військових інцидентів.

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Мета цих провокацій, швидше за все, полягає в залякуванні та тестуванні потенційного противника. Одночасно не виключаються спроби дискредитувати реакцію країн регіону та їх оборонні можливості, зазначає MIDD.

Розвідка повідомляє, що в рамках реформи збройних сил РФ у 2024 році Західний військовий округ, що межує з Латвією, був реорганізований – замість нього створено Ленінградський і Московський військові округи. Формально це – відповідь Росії на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пояснює MIDD.

MIDD також зазначає, що паралельно з війною в Україні Росія, принаймні формально, почала формування нових підрозділів і реорганізацію існуючих відповідно до заявленого плану реформи збройних сил.

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Наприклад, в Карелії створено новий армійський корпус, а дві мотострілецькі бригади, що входять до складу 6-ї загальновійськової армії і розміщені найближче до Латвії, будуть перетворені в дивізії. Морська піхотна бригада Балтійського флоту, розміщена в Калінінградському анклаві, також буде перетворена в дивізію.

У звіті розвідслужби підкреслюється, що створення або розширення нових підрозділів поки не означає реального збільшення військової сили біля кордонів Латвії, оскільки більша частина російських військових ресурсів, як і раніше, направляється на війну в Україні.

У звіті також зазначається, що після повномасштабного вторгнення в Україну в збройних силах РФ обмежені не тільки стратегічні, а й оперативно-тактичні навчання, ймовірно, через брак персоналу і військової техніки.

Цього року Росія і Білорусь планують провести спільні стратегічні навчання "Захід-2025", які в основному повинні пройти на території Білорусі. Однак масштаб навчань і територія, яку вони охоплюють, багато в чому залежатимуть від перебігу війни Росії проти України, зазначає служба.

Водночас служба підкреслює, що в нинішніх умовах Росія не має можливостей для ще однієї сухопутної операції стратегічного рівня.

Що було раніше: