Гегсет мав десяток чатів у Signal, де обговорював свою роботу в Пентагоні

Міністр оборони США Піт Гегсет користувався додатком Signal для ведення офіційних справ Пентагону набагато ширше, ніж про це було відомо раніше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: За даними співрозмовників видання, у щонайменше одному із випадків Гегсет доручив своїм помічникам через додаток Signal повідомити іноземні уряди про військову операцію, що готувалася.

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Також у цьому неурядовому месенджері він обговорював медіа-виступи, закордонні поїздки, власний графік та іншу не засекречену, але чутливу інформацію.

Видання пише, що Гегсет створював багато таких чатів. Він надсилав повідомлення як з незахищеної лінії у своєму офісі в Пентагоні, так і з особистого телефона.

Деякі повідомлення від імені міністра публікував його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бурія, якому надали доступ до особистого телефона глави Пентагону.

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Співрозмовники наголошують, що саме Бурія розмістив у березні інформацію про майбутню атаку США на хуситів у Ємені в Signal-чаті, учасниками якого були дружина Гегсета, його брат і приватний адвокат.

Джерела газети кажуть, що замість того, щоб використовувати величезну комунікаційну інфраструктуру Пентагону, Гегсет обрав керувати щоденною роботою оборонного відомства через Signal.

До чатів він додавав членів своєї охорони, працівників з особистого офісу, офісу заступника міністра та представників з питань зв’язків із громадськістю.

Для прочитання повідомлень співробітникам доводилося залишати свої робочі місця, щоб знайти місце в Пентагоні з мобільним покриттям, яке є нестабільним у будівлі.

Передісторія: