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Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 11:17
Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку
Сирський нагородив бійців 425-й полку "Скала", які воюють на Покровському напрямку. фото з соцмереж головкома

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський каже, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопили тактичну ініціативу.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу".

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Деталі: Під час робочої поїздки у війська головком відзначив нагородами 425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 5 травня на Покровському напрямку українські воїни зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

війнаСирськийГенштаб
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