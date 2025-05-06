Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський каже, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопили тактичну ініціативу.
Джерело: Сирський у соцмережах
Пряма мова: "Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу".
Деталі: Під час робочої поїздки у війська головком відзначив нагородами 425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 5 травня на Покровському напрямку українські воїни зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.