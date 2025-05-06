Мерца не обрали канцлером з першої спроби у Бундестазі

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. За Мерца проголосували 310 депутатів. Проти були 307. Утрималися троє, недійсним визнали один бюлетень.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Мерц потребував підтримки більшості депутатів Бундестагу – 316 голосів. У Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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Після невдачі має відбутися друга спроба обрання канцлера.

Передісторія:

Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

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